Brasil x Argentina pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil terá seu mais difícil desafio nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina, no Maracanã, nesta terça-feira (21), às 21h30, pela 6ª rodada.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay, Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITES

Brasil pressionado

Na tabela, o Brasil é o 5º colocado com apenas 7 pontos, enquanto a Argentina lidera as eliminatórias com 12 pontos. A situação da Seleção Brasileira é delicada, já que o time canarinho vem de duas derrotas seguidas (Uruguai e Colômbia) e caso conheça mais uma derrota, pode ficar fora do grupo de classificação para a Copa ao fim da rodada.

Mudanças

Apesar da atuação ruim contra a Colômbia em Barranquila, Fernando Diniz não deve alterar o sistema de jogo da Seleção, mantendo o 4-2-4, mudando apenas 2 peças: entram Carlos Augusto no lugar de Renan Lodi e Gabriel Jesus no posto de Vinicius Junior, esta última por lesão do astro do Real Madrid.

Legenda: Sem Vini Jr, lesionado, Gabriel Jesus pode ser titular contra a Argentina Foto: Joilson Marconne / CBF

Diniz avalia

"Não e muito a minha característica [trocar muito], mas os encaixes você tem que fazer, porque é Argentina, um time muito qualificado e tem o Messi. Mas a gente tem que tentar fazer valer as nossas qualidades. A gente vai tentar se impor, mas tomar todos os cuidados porque não por acaso foi campeão do mundo e tem um dos maiores jogadores da história", afirmou Diniz.

Além disso, contra a Albiceleste o técnico não poderá contar com cinco titulares, incluindo o capitão Casemiro e os craques Neymar e Vinícius Junior, lesionados.

"São jogadores que fazem falta em todos os sentidos, dentro e fora do campo", disse Diniz, que garantiu que seu time está em um processo de renovação, diferentemente da consolidada equipe argentina comandada por Lionel Scaloni.

Na Argentina

A atual campeã do mundo vinha embalada após o título no Catar em 2022, liderando as eliminatórias com folga. Mas perdeu para o Uruguai por 2 a 0 em La Bombonera, na 1ª derrota após a glória mundial.

E pela atuação abaixo da esperada contra a Celeste, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deve fazer alterações.

"Já decidi o time, mas ainda não contei aos jogadores. (Ángel) Di María tem chances de estar lá, assim como seus companheiros. Vamos fazer mudanças, mas não muitas. Se há mudanças, o que vai haver, não será por questão de desempenho", alertou o técnico da seleção tricampeã mundial.

Embora Scaloni não tenha confirmado a formação, é provável que Di María substitua Nicolás González em uma ponta, ou a chance de colocar Leandro Paredes no meio-campo, e deixar Lionel Messi no ataque ao lado de Lautaro Martínez ou Julián Álvarez.

Sobre a situação do Brasil, o treinador garantiu que o adversário é de bom nível.

"São seleções grandes, não importa como venham, têm que partir para cima e vencer. O momento da equipe não vai mudar, o treinador tem uma forma de jogar, que não vai mudar. Nunca se sabe se é um momento bom ou ruim, é o Brasil e sabemos o que significa", comentou.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil:

Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz

Argentina:

Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernandez; Lionel Messi, Nicolas González e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Argentina

Data e hora: 21/11, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Piedro Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)