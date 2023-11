Escalação do Brasil tem mudanças para enfrentar a Argentina; veja time titular

O técnico Fernando Diniz irá promover alterações no time titular da Seleção Brasileira para o jogo entre Brasil e Argentina nesta terça-feira (21), pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Para o clássico sul-americano, o treinador promoverá as entradas do lateral-esquerdo Carlos Augusto e do atacante Gabriel Jesus, nas vagas de Renan Lodi e Vinícius Júnior, respectivamente. O último sofreu uma lesão e foi cortado do grupo de convocados.

Para a partida que acontece nesta terça, às 21h30, no Maracanã, Diniz deve levar a campo: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.

Legenda: Treino da Seleção Brasileira Foto: Joilson Marconne / CBF

Uma alternativa para o setor de ataque é utilizar o jovem Endrick. O jogador entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, na última quinta-feira (16), mas pode ter mais minutos diante da seleção da Argentina.

“Espero poder contribuir, ajudar a nossa Seleção, ainda mais diante da nossa torcida. O apoio deles vai ser fundamental para a busca da nossa vitória”, disse o jogador do Palmeiras em entrevista coletiva, onde também elogiou o técnico Fernando Diniz.

Endrick Jogador da Seleção Brasileira É um excelente treinador, tenho essa felicidade de treinar com ele. Ele falou para eu ir para frente, atacar, se perder a bola não tinha problema. Depois que ele falou aquilo, fiquei mais leve, mais tranquilo. Espero que ele possa dar muito orgulho para a nossa Seleção.

Legenda: Endrick, jogador da Seleção Brasileira Foto: Joilson Marconne / CBF

Autor do único gol do Brasil diante da Colômbia, Gabriel Martinelli deve ser mais uma vez titular na equipe de Fernando Diniz. O jogador de apenas 22 anos atua com a camisa do Arsenal e tem se destacado no futebol inglês.

“Sabemos da importância desse jogo, todo mundo sonhou em jogar. Ainda mais no Maracanã. Um jogo que tem que querer jogar, dar o nosso melhor e ganhar a partida. É muito importante nesse processo. Vamos nos doar bastante para sair com a vitória”, disse.