Colômbia x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após a derrota contra o Uruguai por 2 a 0 em Montevidéu, o Brasil terá outro difícil desafio nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, nesta quinta-feira (16), às 21 horas, pela 5ª rodada.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay, Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITES

NA TABELA

Na tabela, o Brasil é o 3º colocado com 7 pontos, enquanto a Colômbia é a 5ª colocada com 6 pontos. O Brasil chega cheio de dívidas após a atuação ruim contra a Celeste, forçando o técnico Fernando Diniz a realizar mudanças na convocação.

Mudanças

O mau desempenho do ataque fez com que Richarlison, titular na Copa do Mundo do Catar e nas primeiras rodadas das Eliminatórias, ficasse de fora desta convocação.

E a aposta de Diniz foi pelos jovens João Pedro, em boa fase no Brighton (Inglaterra), e Endrick, que vem brilhando no Palmeiras.

Convocado pela primeira vez para a seleção principal aos 17 anos, Endrick, que pertence ao Real Madrid, pode ser um jogadores mais jovens a vestir a 'Amarelinha', atrás de lendas como Pelé e superando Ronaldo 'Fenômeno'.

Legenda: Endrick por uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina Foto: Joilson Marconne / CBF

"Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade (...) de desfrutar o momento. Creio que vai ser muito especial para mim", disse Endrick.

Diniz avalia

Para o jogo em Barranquilla, o treinador indicou que deve manter a escalação testada na terça, com seis mudanças em comparação à derrota para o Uruguai, na rodada anterior das Eliminatórias. Diniz, contudo, fez questão de destacar que as alterações não se devem apenas aos desfalques por lesão, caso do goleiro Ederson, do volante Casemiro e do atacante Neymar.

"As alternativas já estavam sendo criadas. Sempre bom poder conta com todo mundo", frisou o treinador. "É uma tristeza não poder ter o Neymar. Ele fez falta em qualquer cenário, assim como Casemiro. É uma oportunidade para os outros. Vamos potencializar ao máximo esse time que vai jogar. São jogadores que tem muito potencial, todos. Esperamos que as coisas ocorram de uma maneira muito positiva nos jogos", declarou, antes de ressaltar: "mudanças (na escalação) acontecem também por conta de mudanças na mentalidade, e não apenas por causa dos desfalques."



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Colômbia:

Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Machado, Lerma, Uribe, Carrascal, James Rodríguez, Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Brasil:

Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi, André, Bruno Guimarães, Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Colômbia x Brasil

Data e hora: 16/11, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia