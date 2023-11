Luis Díaz reencontra pai após sequestro; veja registro do momento

O jogador do Liverpool Luis Díaz se juntou à concentração da seleção da Colômbia nesta terça-feira (14), em Barranquilla, e se reencontrou com seu pai, Luis Manuel, libertado na semana passada após 12 dias como refém da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).

Imagens divulgadas pela Federação Colombiana de Futebol (FCF) mostram Díaz abraçando o pai entre lágrimas, no primeiro encontro entre ambos após o sequestro, que ocorreu no dia 28 de outubro.

Legenda: "Chega de sequestro", dizia a camisa do pai e primeiro treinador de Luis Díaz Foto: Reprodução/Federação Colombiana de Futebol (FCF)

"Chega de sequestro", dizia a camisa do pai e primeiro treinador de Luis Díaz quando era um menino no povoado indígena de Barrancas, na Colômbia.

O atacante do Liverpool foi convocado pela seleção da Colômbia para enfrentar o Brasil na próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Luis Manuel, de 56 anos, foi entregue pela guerrilha a uma delegação da Igreja católica e das Nações Unidas na última quinta-feira (9), em uma área montanhosa na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Ele foi sequestrado junto com sua esposa em Barrancas. Segundo as autoridades, o ELN, que está em negociação de paz com o governo colombiano, contratou um grupo criminoso conhecido como "Los primos" para realizar o sequestro.

A mulher foi libertada poucas horas depois. Quatro suspeitos foram detidos no sábado (11).

Após o cativeiro, Luis Manuel voltou extenuado e mancando após as longas caminhadas que foi obrigado a fazer na região conhecida como Serranía de Peritá, muito próxima da Venezuela. Ele afirmou que deseja continuar vivendo em Barrancas ao lado da família.