O importante retorno que o Ceará terá contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil

O meio-campista Fernando Sobral será a principal novidade do Ceará para a partida contra o Palmeiras, na quinta-feira (22), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Ele cumpriu suspensão no último compromisso do Vovô, pela Série A do Brasileirão.

Retornando de suspensão, Fernando Sobral deve ser mais uma vez titular no meio-campo alvinegro. Ele deve recuperar a vaga que foi ocupada por Lourenço no jogo contra o Sport, no último sábado (17), na Arena Castelão.

Portanto, o meio-campo alvinegro deve ser formado por: Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni. A tendência é que o Ceará seja escalado com força máxima para essa partida, tendo em vista que o jogo vale vaga na próxima fase.

O Palmeiras tem vantagem sobre o Ceará, após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez. A partida de volta será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). A bola rola na próxima quinta-feira (22), às 19h30.