O Fortaleza já tem a melhor campanha de um nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro, além de ser a equipe da região com mais anos seguidos na primeira divisão nacional. Os últimos anos têm sido de crescimento constante e quebra de barreiras, por isso, hoje, o Leão é o time a ser batido e a vitrine do nordeste para o resto do país. Para conversar sobre o assunto, Marta Negreiros recebe as torcedoras e influenciadoras Sabrine Araújo e Izabelle Machado. Dá o play e confere!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO