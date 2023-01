Campeonato Alemão volta nesta sexta-feira (20): veja como estava a Bundesliga antes da Copa

Após 2 meses e 9 dias de paralisação por conta da Copa do Mundo, a bola volta a rolar pela Bundesliga, o Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira (20), uma partida abre a 16ª rodada, que terá complemento no sábado (21) com 6 partidas, e no domingo (22), com dois jogos. Mas como estava a competição antes da pausa?

BAYERN NA LIDERANÇA

Deca-campeão alemão e buscando o 11º título seguido, o Bayern de Munique é o principal favorito ao título e lidera a edição 2022/23. O Gigante da Baviera vem de 6 vitórias seguidas e abriu vantagem de 4 pontos na liderança. Com 34, os Bávaros estão na frente da surpresa Freiburg, que vem em 2º com 30.

Legenda: O Bayern tem 4 pontos de vantagem para o vice-líder do Campeonato Alemão, Foto: Divulgação / Bayern

A campanha do Bayern é de 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O último tropeço dos 'vermelhos' foi diante do Borussia Dortmund, no empate em 2 a 2 pela 9ª rodada. De lá pra cá, foram 6 vitórias seguidas.

ARTILHARIA

O francês Christopher Nkunku, do RB Leipzig, é artilheiro da Bundesliga, com 12 gols. O atacante de 25 anos chegou a estar treinando com a Seleção Francesa no Catar, mas foi cortado da Copa do Mundo por lesão. O detalhe é que a partir de julho de 2023, ao fim do Campeonato Alemão, ele será jogador do Chelsea.

DORTMUND DECEPCIONA

O Borussia Dortmund, maior rival do Bayern e último a quebrar sua hegemonia (em 2011/2012), faz uma edição de 2022/23 decepcionante. Está apenas na 6ª colocação com 25 pontos e 9 atrás dos Bávaros. Duas derrotas nas rodadas antes da parada para a Copa deixaram a equipe longe da disputa pelo título.

Legenda: O Borussia Dortmund está distante do título alemão, 9 pontos atrás do Bayern Foto: Divulgação / Dortmund

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO*

1 Bayern de Munique 34 pontos / 15 jogos

2 Freiburg 30 pontos / 15 jogos

3 RB Leipzig 28 pontos / 15 jogos

4 Eintracht Frankfurt 27 pontos / 15 jogos

5 Union Berlin 27 pontos / 15 jogos

6 Borussia Dortmund 25 pontos / 15 jogos

7 Wolfsburg 23 pontos / 15 jogos

8 Borussia M´gladbach 22 pontos / 15 jogos

9 Werder Bremen 21 pontos / 15 jogos

10 Mainz 19 pontos / 15 jogos

11 Hoffenheim 18 pontos / 15 jogos

12 Bayer Leverkusen 18 pontos / 15 jogos

13 Köln 17 pontos / 15 jogos

14 Augsburg 15 pontos / 15 jogos

15 Hertha 14 pontos / 15 jogos

16 Stuttgart 14 pontos / 15 jogos

17 Bochum 13 pontos / 15 jogos

18 Schalke 04 9 pontos / 15 jogos

*Os 4 primeiros colocados estarão na Champions League, o 5º na Liga Europa, o 6º na Conference League, e o 16º jogará o Play-off do rebaixamento e os 2 últimos serão rebaixados

16ª rodada

(20/01/2023)

16:30 - RB Leipzig x Bayern

(21/01/2023)

11:30 - Bochum x Hertha

11:30 - Stuttgart x Mainz

11:30 - Wolfsburg x Freiburg

11:30 - Eintracht Frankfurt x Schalke 04

11:30 - Union Berlin x Hoffenheim

14:30 - Köln x Werder Bremen

(21/01/2023)

11:30 - Borussia Dortmund x Augsburg

13:30 - Borussia M´gladbach x Bayer Leverkusen