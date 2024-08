Novo CEO do Ceará explica função e dá panorama financeiro do clube: 'melhor que o Bahia em 2017'

Novo CEO do Ceará, Danilo Bittencourt foi apresentado nesta quarta-feira (31), no CT de Porangabuçu. Em coletiva de imprensa, o gestor explicou sobre o trabalho a ser realizado por ele no Alvinegro. O profissional atuou no Bahia como gerente financeiro e contribuiu para a maior profissionalização do clube. Ele explica como será a atuação no Vovô e detalha sobre questão financeira.

"A gente vai trabalhar processos, pessoas. Vamos escrever os processos do clube que, às vezes, a gente já efetiva eles e eles não estão devidamente documentados. Isso vai trazer uma governança para a gente. Estamos começando a mexer em processos internos do clube, no dia a dia, tomadas de decisões em conjunto com a diretoria. Decisões que dependiam de um aval do presidente para uma coisa simples. Uma decisão que precisava ser mais rápida. Vou estar focado no dia a dia, uma substituição de um colaborador, uma contratação, se o processo está correto, se é uma ampliação de quadro, qual o custo, se tem orçamento disponível. A gente vai construir esses processos dando mais transparência", explicou o profissional que esteve acompanhado pelo Diretor Administrativo Guilherme Pequeno.

Situação financeira

Danilo Bittencourt é graduado em Administração de Empresas (Faculdade Ruy Barbosa) e pós-graduado em Gestão Pública pela IESF/UNICE. Com experiência administrativa, o profissional também participou do processo de transição do Bahia para SAF. Ele compara a situação do clube baiano antes de se tornar SAF com a do Ceará.

"A gente está trabalhando forte na situação financeira. Nós temos muitos direitos a receber, o clube não está em uma situação financeira de médio prazo complicada, mas o fluxo de caixa do dia a dia ainda é o desafio. Os recebimentos de liga não têm uma recorrência. Mas estou satisfeito com o que encontrei aqui. O Vozão está anos-luz à frente de outros clubes que já conheci visitando. Uma situação muito melhor do que a do Bahia, quando cheguei na transição em 2017. Queremos tocar projetos que ficaram parados por falta de tempo", completou.

O Ceará volta a campo no dia 6 de agosto, quando enfrenta o Guarani em jogo válido pela Série B do Brasileiro. O duelo será às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: