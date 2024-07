Brasil avança para quartas de final do futebol feminino mesmo com derrota para Espanha

Apesar da derrota para a Espanha por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), a segunda na fase de grupos, a Seleção Brasileira Feminina avançou para as quartas de final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A classificação foi como uma das duas melhores terceiras colocadas, já que a Austrália e a Zâmbia perderam seus jogos para Estados Unidos e Alemanha, respectivamente, também nesta quarta, e possuem campanhas inferiores à do Brasil. Isso significa que a Canarinho será, na pior das hipóteses, a segunda melhor terceira colocada entre os grupos, o que a leva para a etapa seguinte nas Olimpíadas.

Veja também Jogada Olimpíadas 2024: Marta é expulsa em jogo do Brasil e deixa o campo chorando; veja vídeo

A adversária do Brasil nas quartas de final, no entanto, ainda não é conhecida, uma vez que os jogos do Grupo A (Nova Zelândia x França e Colômbia x Canadá) estão em andamento.

Pelo chaveamento pré-estabelecido, o Brasil vai enfrentar o líder do Grupo A, que é o mais equilibrado dos três da fase inicial. França e Colômbia possuem 3 pontos, enquanto Canadá e Nova Zelândia não pontuaram, mas podem vencer seus jogos e empatar com os outros dois.

A fase quartas de final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está marcada para o dia 3 de agosto. O jogo do Brasil deve ocorrer às 21 horas.