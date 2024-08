Holanda x Brasil no handebol feminino das Olimpíadas: confira horário, onde assistir e palpites

A Seleção Brasileira feminina de handebol pode garantir sua vaga nas quartas de final da modalidade. Para isso, basta vencer um dos próximos dois duelos. A primeira oportunidade é nesta quinta-feira (1), contra a Holanda. A partida está marcada para às 4h (de Brasília) e acontece pela quarta rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris.

As brasileiras ocupam a quinta posição do grupo, com dois pontos somados em duas derrotas e apenas uma vitória. Já as europeias estão em segundo no grupo, com quatro pontos e já estão na próxima fase. Em três jogos foram duas vitórias e apenas uma derrota.

O grupo conta ainda com França, Hungria, Holanda, Espanha e Angola.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

O handebol nos Jogos Olímpicos é disputado por 12 países que, na primeira fase, são divididos em duas chaves com seis seleções que se enfrentam em cinco rodadas iniciais. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.

A sequência do chaveamento prevê os confrontos entre o primeiro colocado de um lado, contra o quarto colocado da outra chave, enquanto o segundo encara o terceiro. Depois disso, saem os semifinalistas e, posteriormente, os finalistas dos Jogos Olímpicos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do SporTV, TV Globo, GloboPlay e CazéTV.

PALPITE

inter@

FICHA TÉCNICA | BRASIL X HOLANDA