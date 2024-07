Evandro e Arthur vencem canadenses e garantem vaga antecipada nas oitavas do vôlei de praia

Os brasileiros Evandro e Arthur garantiram vaga antecipada nas oitavas de final do vôlei de praia dos Jogos de Paris. A dupla venceu com tranquilidade os canadenses Samuel Schachter e Daniel Dearing nesta quarta-feira (31), em jogo válido pelo Grupo E, por 2 sets sa 0 (21-13 e 21-16).

Evandro/Arthur mostraram bom preparo físico e conseguiram ir bem na defesa, além de aparecer com efetividade no bloqueio. A dupla também se impôs no ataque, para construir a vantagem e garantir o resultado positivo.

Outras duas duplas brasileiras já garantiram vaga antecipara na próxima fase: Barbara Seixas/Carol Solberg e Ana Patrícia/Duda.