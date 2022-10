Nottingham Forest x Aston Villa ao vivo: acompanhe em tempo real

O lanterninha da Premier League, Nottingham Forest, está em campo em busca de se reabilitar na competição. O adversário desta segunda-feira (10) é o Aston Villa, que também quer galgar posições mais acima da tabela. A bola já está rolando (confira abaixo).

Acompanhe ao vivo

Escalação de Nottingham Forest x Aston Villa

Os times já estão escalados para a partida. O técnico Steve Cooper vai com Henderson, Aurier, Cook, McKenna e Toffolo; Kouyaté, Yates, Freuler; Johnson, Dennis e Gibbs-White.

Já a equipe do técnico Steven Gerrard vai a campo com: Martínez, Cash, Konsa, Mings e Young; Ramsey, Douglas Luiz, McGinn; Coutinho, Watkins e Buendía.

Brasileiros em campo

Escalados como titulares para o compromisso de hoje, Coutinho e Douglas Luiz tem nova oportunidade de mostrar produção no Campeonato Inglês, faltando poucos dias para a convocação de Tite para a Copa do Mundo do Catar.

Ficha técnica

Nottingham Forest x Aston Villa

10º rodada da Premier League

Estádio City Ground, em Nottingham (ING)

Transmissão: Espn 4 e Star +