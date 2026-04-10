Normatel patrocina Ceará e Fortaleza e reforça apoio ao futebol

A empresa cearense Normatel firmou acordo de patrocínio com Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube e terá sua marca exibida nos uniformes das equipes ao longo da temporada. A iniciativa reforça a conexão com duas das maiores torcidas do estado, em um momento decisivo para os clubes dentro do cenário nacional.

“A motivação central foi consolidar a Normatel como a torcedora oficial do futebol cearense, abraçando uma das maiores paixões do povo cearense. A Normatel busca valorizar a força, a tradição e a capacidade de mobilização que o futebol promove dentro e fora de campo”, destaca Antônio Mello Junior, diretor comercial e marketing da Normatel.

A escolha por apostar nos dois maiores times cearenses segue um critério estratégico de representatividade, como pontua o gestor. Ambos são protagonistas do cenário esportivo estadual e vivem um momento decisivo, com o objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro. “Ao investir nos dois, a Normatel se posiciona de forma ampla, conectando-se com torcedores de diferentes cores, mas com a mesma paixão”, afirma.

Ações com as torcidas

Para aproveitar o clima de Copa do Mundo, a Normatel vai ativar a torcida em lojas ambientadas e eventos para os clientes. Além disso, vai produzir conteúdo exclusivo com comentaristas de destaque e marcar presença na Arena Castelão, com o camarote exclusivo, recebendo convidados durante a temporada.

Segundo Antônio Mello Junior, o patrocínio acompanha a expansão do grupo, com a abertura de uma nova loja na Avenida Rui Barbosa, e reforça o posicionamento da Normatel como uma marca genuinamente cearense.

“Pensando de forma estratégica, esse investimento fortalece a Normatel e cria uma conexão genuína com o público que respira futebol. Além disso, é uma parceria que vai além das quatro linhas, pois o apoio aos times impulsiona a economia do estado e promove a nossa cultura”, finaliza.