Norde Vôlei x Araguari em jogo que vale o acesso para a Superliga: veja horário e onde assistir

O Norde entra em quadra neste sábado (11), às 21h, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza em jogo que vale o acesso à Superliga A. O Carcará enfrenta o Araguari/MG e estará na elite do volêi nacional se vencer. Caso o Araguari vença o duelo, será necessária uma terceira partida, também em Fortaleza, no dia 18.

Na primeira partida da série, no interior mineiro, os cearenses venceram por 3 sets a 2, em 3 horas de jogo: 26 x 28 / 26 x 28 / 25 x 20 / 30 x 28 / 10 x 15.

“Isso aqui é jogo de final, e, nesses jogos, o que vai valer é quem vai entrar com vontade, precisa ter um algo a mais, não tem jeito, vale a vida. Temos que ter a cabeça no lugar, manter essa pegada pois não ganhamos nada ainda. O Araguari jogou muito bem, acho que foi a melhor partida deles de todo o campeonato, por que? Porque final é outra história, final tem que ter pegada, final tem que ter coração, garra, não pode amolecer um minuto” afirmou o técnico do Norde Vôlei, Marcelo Negrão.

O ponteiro Tiago Salles, que finalizou o primeiro jogo no sacrifício,foi o melhor em quadra e destacou a entrega da equipe cearense na luta pelo acesso:

"A gente planta e colhe os frutos. Estamos a um passo do acesso e vamos decidir em casa, infelizmente senti minha coxa, não sei o que é ainda, mas me sacrifiquei pelo time. Agora é descansar, treinar bem e conseguir a vitória para nossa torcida”, desabafou.

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