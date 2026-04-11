Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 11 de abril de 2026
Liuê Góis
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (11)
CAMPEONATO INGLÊS
- 8h30 | Arsenal x Bournemouth | ESPN e Disney+
- 11h | Brentford x Everton | ESPN e Disney+
- 11h | Burnley x Brighton | Disney+
- 13h30 | Liverpool x Fulham | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 8h30 | Norwich x Ipswich Town | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 9h | Real Sociedad x Deportivo Alavés | Disney+
- 11h15 | Elche x Valencia | ESPN 4 e Disney+
- 13h30 | Barcelona x Espanyol | ESPN e Disney+
- 16h | Sevilla x Atlético de Madrid | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 10h | Cagliari x Cremonese | Disney+
- 10h | Torino x Hellas Verona | Disney+
- 13h | Milan x Udinese | ESPN 2 e Disney+
- 15h45 | Atalanta x Juventus | CazéTV e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
- 10h30 | RB Leipzig x Borussia Monchengladbach | SportyNet e OneFootball
- 10h30 | Wolfsburg x Eintracht Frankfurt | OneFootball
- 10h30 | Heidenheim x Union Berlin | OneFootball
- 13h30 | St. Pauli x Bayern de Munique | CazéTV, Xsports, SportyNet e OneFootball
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 11h30 | AVS x Vitória de Guimarães | Disney+
- 14h | Santa Clara x Rio Ave | Disney+
- 16h30 | Estrela Amadora x Sporting | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 13h45 | Sparta Rotterdam x PSV | Disney+
- 16h | Heracles x Ajax | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 14h | Auxerre x Nantes | CazéTV
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Kayserispor x Fenerbahçe | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h | Al Taawoun x Al Kholood | Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
- 15h | Al Okhdood x Al Nassr | Canal GOAT, Sportv, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
MLS (EUA)
- 14h | Toronto x Cincinnati | Apple TV
- 15h30 | Austin x LA Galaxy | Apple TV
- 15h30 | Montréal x Philadelphia Union | Apple TV
- 17h30 | Portland Timbers x Los Angeles FC | Apple TV
- 20h30 | Charlotte x Nashville | Apple TV
- 20h30 | Inter Miami x New York Red Bulls | Apple TV
- 20h30 | New England Revolution x DC United | Apple TV
- 20h30 | Vancouver Whitecaps x New York City | Apple TV
- 21h30 | Chicago Fire x Atlanta United | Apple TV
- 21h30 | Dallas x St. Louis City | Apple TV
- 21h30 | Sporting Kansas City x San Jose Earthquakes | Apple TV
- 22h30 | Colorado Rapids x Houston Dynamo | Apple TV
- 23h30 | San Diego x Minnesota United | Apple TV
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 16h30 | Vitória x São Paulo | Globo, ge tv e Premiere
- 16h30 | Remo x Vasco | Globo e Premiere
- 18h30 | Fluminense x Flamengo | Premiere
- 18h30 | Mirassol x Bahia | Premiere
- 20h | Santos x Atlético-MG | Sportv e Premiere
- 20h30 | Internacional x Grêmio | Prime Video
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | Juventude x Goiás | ESPN e Disney+
- 18h | Ponte Preta x Vila Nova | SportyNet, Xsports e Disney+
- 18h | Sport x Avaí | Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
- 20h30 | Ceará x Náutico | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h30 | Boca Juniors x Independiente | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Atlas x Monterrey | SportyNet
- 0h05 | América-MEX x Cruz Azul | SportyNet
AMISTOSO INTERNACIONAL (FEMININO)
- 22h30 | Brasil (F) x Coreia do Sul (F) | Globo, GE TV e Sportv
