Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 11 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Adam Bareiro, ex-Fortaleza, já tem cinco gols em oito jogos pelo Boca.
Foto: Divulgação/Copa Argentina

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (11)

CAMPEONATO INGLÊS

  • 8h30 | Arsenal x Bournemouth | ESPN e Disney+
  • 11h | Brentford x Everton | ESPN e Disney+
  • 11h | Burnley x Brighton | Disney+
  • 13h30 | Liverpool x Fulham | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 8h30 | Norwich x Ipswich Town | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 9h | Real Sociedad x Deportivo Alavés | Disney+
  • 11h15 | Elche x Valencia | ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 | Barcelona x Espanyol | ESPN e Disney+
  • 16h | Sevilla x Atlético de Madrid | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 10h | Cagliari x Cremonese | Disney+
  • 10h | Torino x Hellas Verona | Disney+
  • 13h | Milan x Udinese | ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 | Atalanta x Juventus | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 10h30 | Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen | Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
  • 10h30 | RB Leipzig x Borussia Monchengladbach | SportyNet e OneFootball
  • 10h30 | Wolfsburg x Eintracht Frankfurt | OneFootball
  • 10h30 | Heidenheim x Union Berlin | OneFootball
  • 13h30 | St. Pauli x Bayern de Munique | CazéTV, Xsports, SportyNet e OneFootball

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 11h30 | AVS x Vitória de Guimarães | Disney+
  • 14h | Santa Clara x Rio Ave | Disney+
  • 16h30 | Estrela Amadora x Sporting | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 13h45 | Sparta Rotterdam x PSV | Disney+
  • 16h | Heracles x Ajax | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 14h | Auxerre x Nantes | CazéTV

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Kayserispor x Fenerbahçe | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 13h | Al Taawoun x Al Kholood | Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br
  • 15h | Al Okhdood x Al Nassr | Canal GOAT, Sportv, Band, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

MLS (EUA)

  • 14h | Toronto x Cincinnati | Apple TV
  • 15h30 | Austin x LA Galaxy | Apple TV
  • 15h30 | Montréal x Philadelphia Union | Apple TV
  • 17h30 | Portland Timbers x Los Angeles FC | Apple TV
  • 20h30 | Charlotte x Nashville | Apple TV
  • 20h30 | Inter Miami x New York Red Bulls | Apple TV
  • 20h30 | New England Revolution x DC United | Apple TV
  • 20h30 | Vancouver Whitecaps x New York City | Apple TV
  • 21h30 | Chicago Fire x Atlanta United | Apple TV
  • 21h30 | Dallas x St. Louis City | Apple TV
  • 21h30 | Sporting Kansas City x San Jose Earthquakes | Apple TV
  • 22h30 | Colorado Rapids x Houston Dynamo | Apple TV
  • 23h30 | San Diego x Minnesota United | Apple TV

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 16h30 | Vitória x São Paulo | Globo, ge tv e Premiere
  • 16h30 | Remo x Vasco | Globo e Premiere
  • 18h30 | Fluminense x Flamengo | Premiere
  • 18h30 | Mirassol x Bahia | Premiere
  • 20h | Santos x Atlético-MG | Sportv e Premiere
  • 20h30 | Internacional x Grêmio | Prime Video

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 16h | Juventude x Goiás | ESPN e Disney+
  • 18h | Ponte Preta x Vila Nova | SportyNet, Xsports e Disney+
  • 18h | Sport x Avaí | Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
  • 20h30 | Ceará x Náutico | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h30 | Boca Juniors x Independiente | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | Atlas x Monterrey | SportyNet
  • 0h05 | América-MEX x Cruz Azul | SportyNet

AMISTOSO INTERNACIONAL (FEMININO)

  • 22h30 | Brasil (F) x Coreia do Sul (F) | Globo, GE TV e Sportv
