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Ceará tem novidades para enfrentar o Náutico na Série B; veja

Mozart pode mudar a escalação para jogo da quarta rodada

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:42)
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O Ceará terá novidades para a partida contra o Náutico, neste sábado (11), pela Série B do Brasileirão. O volante Lucas Lima retorna de suspensão e é mais uma opção para o técnico Mozart para o setor de meio-campo.

Lucas Lima cumpriu suspensão nos dois últimos jogos do Ceará. Ele agora volta para disputar posição com outros quatro atletas: Richardson, Júlio César, João Gabriel e Dieguinho. Este último, voltando de lesão, deve iniciar no banco.

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Além disso, em relação à escalação do Clássico-Rei, Mozart deve promover algumas mudanças, com as entradas de Alex Silva na lateral-direita e Melk no setor de ataque, nos lugares de Rafael Ramos e Fernandinho.

Diante dessas possíveis mudanças, a provável escalação do Ceará para enfrentar o Náutico é: Richard; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César, João Gabriel e Alano; Melk, Matheusinho e Wendel Silva.

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