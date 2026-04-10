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Maratona de Fortaleza: veja a previsão do tempo para a prova com 10 mil corredores

Evento será realizado no dia 12 de abril, domingo, em celebração aos 300 anos da capital cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: Maratona de Fortaleza será realizada neste domingo (12).
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A Maratona de Fortaleza vai receber dez mil participantes e será realizada neste domingo (12). Serão quatro provas: 5km, 10km, 21km e 42km. Atletas de todo o país e de várias partes do mundo estarão na disputa. O evento faz parte da celebração dos 300 anos da capital. Para que você se prepare bem, confira como está a previsão do tempo para o dia da prova de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para a capital cearense e Região Metropolitana (RMF), a tendência é “de aumento dos acumulados de chuva, que devem ocorrer especialmente nos períodos da madrugada, manhã e no início da tarde.” A previsão também se repete para o sábado, dia anterior ao da corrida.

Isso se deve a ação de fatores como brisa, temperatura, umidade e relevo influenciam, além da atuação de ventos vindos do leste e do nordeste. Além disso, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fenômeno que é o maior responsável pela quadra chuvosa no Estado, detalhou a Funceme.

Previsão para o Ceará

  • Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuvas no centro-norte do estado.
  • Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba. No Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, baixa possibilidade de chuva isolada.
  • Tarde: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na Jaguaribana, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea.

Serviço:

  • Evento: 1ª Maratona de Fortaleza
  • Data: 12 de abril de 2026
  • Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana
  • Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km
  • Site: www.maratonadefortaleza.com.br

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