Prefeito adere às corridas e será um dos corredores da Maratona de Fortaleza

Evandro Leitão também marcará presença na Maratona de Fortaleza, que celebra os 300 anos da cidade. A competição será no próximo domingo (12) e terá 10 mil participantes. Além do percurso de 42km, haverá outras três distâncias: 5km, 10km e 21km. Atletas profissionais e amadores de todo o país e de várias partes do mundo estarão na disputa. O prefeito da capital cearense, que será um dos corredores, destaca a importância do evento e fala sobre conseguir encaixar o exercício no dia a dia.

A natação no mar da praia do Náutico já fazia parte da agenda. Com foco na prova de 5km, sob orientação de um personal trainer, a rotina mudou um pouco. As corridas entraram no cronograma três vezes na semana pela manhã, assim como a musculação.

“Conciliar uma nova rotina de treinamentos, com corrida e musculação, e a agenda de prefeito de Fortaleza não é fácil. Precisa de muita determinação, mas os resultados físicos dão motivação”, destacou Evandro Leitão.

“Em poucos meses já me sinto mais disposto, com mais energia para o trabalho. Se falto um treino, sinto que o dia não foi completo e isso é um excelente sinal, pois mostra que o corpo já está adaptado”, completou o gestor municipal.

A Maratona de Fortaleza teve 10 mil inscritos em 82 dias, o que reforçou a adesão ao evento. Os percursos das provas vão passar por diversos pontos da capital, que é uma das capitais do Brasil que mais pratica a corrida de rua.

“Uma das principais motivações dessa nova rotina de treinamentos é, sem dúvidas, a 1ª Maratona de Fortaleza, que surge como destaque nas celebrações dos 300 anos de Fortaleza, mas deixa um legado de consolidação da nossa cidade no calendário dos grandes eventos esportivos”, finalizou.

Serviço:

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