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Prefeito adere às corridas e será um dos corredores da Maratona de Fortaleza

Evandro Leitão destaca importância do evento para o calendário esportivo da modalidade

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:45)
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Legenda: Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza.
Foto: @rolanaorla

Evandro Leitão também marcará presença na Maratona de Fortaleza, que celebra os 300 anos da cidade. A competição será no próximo domingo (12) e terá 10 mil participantes. Além do percurso de 42km, haverá outras três distâncias: 5km, 10km e 21km. Atletas profissionais e amadores de todo o país e de várias partes do mundo estarão na disputa. O prefeito da capital cearense, que será um dos corredores, destaca a importância do evento e fala sobre conseguir encaixar o exercício no dia a dia. 

A natação no mar da praia do Náutico já fazia parte da agenda. Com foco na prova de 5km, sob orientação de um personal trainer, a rotina mudou um pouco. As corridas entraram no cronograma três vezes na semana pela manhã, assim como a musculação. 

“Conciliar uma nova rotina de treinamentos, com corrida e musculação, e a agenda de prefeito de Fortaleza não é fácil. Precisa de muita determinação, mas os resultados físicos dão motivação”, destacou Evandro Leitão. 

“Em poucos meses já me sinto mais disposto, com mais energia para o trabalho. Se falto um treino, sinto que o dia não foi completo e isso é um excelente sinal, pois mostra que o corpo já está adaptado”, completou o gestor municipal. 

A Maratona de Fortaleza teve 10 mil inscritos em 82 dias, o que reforçou a adesão ao evento. Os percursos das provas vão passar por diversos pontos da capital, que é uma das capitais do Brasil que mais pratica a corrida de rua.

“Uma das principais motivações dessa nova rotina de treinamentos é, sem dúvidas, a 1ª Maratona de Fortaleza, que surge como destaque nas celebrações dos 300 anos de Fortaleza, mas deixa um legado de consolidação da nossa cidade no calendário dos grandes eventos esportivos”, finalizou. 

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  • Evento: 1ª Maratona de Fortaleza

  • Data: 12 de abril de 2026

  • Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana

  • Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

  • Site: www.maratonadefortaleza.com.br

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