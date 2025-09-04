Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Norde Vôlei fará dois amistosos preparatórios para a Superliga B; veja datas

Equipe comandada por Marcelo Negrão busca acesso à elite da modalidade

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Norde Vôlei fará dois amistosos em outubro.
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei segue a preparação para a temporada de 2025/2026. Sob comando do técnico Marcelo Negrão, o grupo vai participar de dois torneios amistosos em outubro. O grupo estará na Copa Goiás e na Copa Joinville. As competições são mais uma etapa de preparação para a Superliga B masculina. 

“Esses amistosos são de extrema importância para nossa preparação nesta temporada. Vamos enfrentar equipes que estão na Superliga A, com bons jogadores e que têm o mesmo objetivo com a gente. Serão jogos bastante competitivos, em que teremos a chance de conhecer mais nosso elenco, como cada atleta gosta de jogar, e pegar ritmo de jogo. Esperamos conseguir bons resultados mas, principalmente, aprimorar a parte física e técnica em partidas de alto nível", afirmou o técnico.

A equipe manteve a base do time que fez boa campanha na última Superliga B e trouxe reforços. Ao todo, 15 atletas formam o elenco que vai em busca de uma vaga na elite do voleibol nacional.

AGENDA

As competições serão em Goiânia e Joinville, respectivamente. A primeira ocorre entre os dias 2 e 4 de outubro e a segunda de 15 a 19 do mesmo mês. Os torneios terão quatro participantes cada. Os anfitriões serão dois times da Superliga A: Saneago Goiás Vôlei e Joinville Vôlei. Os outros participantes ainda serão anunciados.

atletas
Legenda: Norde Vôlei vai disputar a Superliga B masculina.
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

Assuntos Relacionados

Jogada

Norde Vôlei fará dois amistosos preparatórios para a Superliga B; veja datas

Equipe comandada por Marcelo Negrão busca acesso à elite da modalidade

Crisneive Silveira Há 1 hora
Moisés volta a treinar no Fortaleza

Jogada

Moisés volta a treinar com elenco do Fortaleza e mira retorno contra o Vitória

Atacante está reintegrado, mas clube mantém cautela para evitar que a lesão seja sentida novamente e adie retorno do camisa 21

Brenno Rebouças Há 1 hora
Paulo Baya em destaque na capa do podcast Jogada do Vozão que avalia as contratações do Ceará

Jogada

Faltou algum reforço? Veja balanço da última janela do Ceará | Jogada do Vozão #31

Para o restante do Brasileirão, o Ceará reforçou principalmente seu setor ofensivo

Redação Há 1 hora

Jogada

Uruguai x Peru: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Redação Há 1 hora

Jogada

Paraguai x Equador: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Redação Há 1 hora

Jogada

Colômbia x Bolívia: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Redação Há 1 hora