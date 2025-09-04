Norde Vôlei fará dois amistosos preparatórios para a Superliga B; veja datas

O Norde Vôlei segue a preparação para a temporada de 2025/2026. Sob comando do técnico Marcelo Negrão, o grupo vai participar de dois torneios amistosos em outubro. O grupo estará na Copa Goiás e na Copa Joinville. As competições são mais uma etapa de preparação para a Superliga B masculina.

“Esses amistosos são de extrema importância para nossa preparação nesta temporada. Vamos enfrentar equipes que estão na Superliga A, com bons jogadores e que têm o mesmo objetivo com a gente. Serão jogos bastante competitivos, em que teremos a chance de conhecer mais nosso elenco, como cada atleta gosta de jogar, e pegar ritmo de jogo. Esperamos conseguir bons resultados mas, principalmente, aprimorar a parte física e técnica em partidas de alto nível", afirmou o técnico.

A equipe manteve a base do time que fez boa campanha na última Superliga B e trouxe reforços. Ao todo, 15 atletas formam o elenco que vai em busca de uma vaga na elite do voleibol nacional.

AGENDA

As competições serão em Goiânia e Joinville, respectivamente. A primeira ocorre entre os dias 2 e 4 de outubro e a segunda de 15 a 19 do mesmo mês. Os torneios terão quatro participantes cada. Os anfitriões serão dois times da Superliga A: Saneago Goiás Vôlei e Joinville Vôlei. Os outros participantes ainda serão anunciados.