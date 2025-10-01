Norde Vôlei embarca para primeiro torneio amistoso de pré temporada, em Goiânia-GO

O Norde Vôlei, representante cearense na Superliga B de Vôlei, embarcou na manhã desta quarta-feira (01) para Goiânia, capital do estado de Goiás, para participar da Copa Goiás, torneio amistoso preparatório para a temporada de 2025/2026 do vôlei nacional, que acontece entre os dias 01 e 03 de outubro.

O time cearense irá enfrentar o Brasília Vôlei, que também será concorrente do Norde durante a Superliga B, na quinta-feira (02/10), às 20h; e a equipe da casa, Goiás Vôlei, que disputa a Superliga A, no sexta-feira (03/10), também às 20h. Antes, na quarta-feira (01/10), Goiás Vôlei e Brasília Vôlei se enfrentam. Todas as partidas irão acontecer no Ginásio Rio Vermelho.

Os amistosos são muito importantes para acelerarmos o ritmo da nossa preparação. Jogar contra equipes de alto nível, até da liga A, é importante para vermos como estamos. Treinar é bom, mas jogar é imprescindível, até para que eu posso ver situações de jogo, ver como cada jogador reage a determinadas situações e eles se conhecerem melhor. Colocar o uniforme de jogo é diferente de uniforme de treino" Marcelo Negrão Técnico do Norde Vôlei

Legenda: Marcelo Negrão é o técnico do Norde Vôlei Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

“Estamos nos conhecendo, um grupo muito bom, que vem de treinos pesados, tudo pensado para chegar na Superliga B. Esses amistosos que vamos fazer agora vão ser super importantes para a equipe, para a gente possa cada vez mais pegar entrosamento, cada vez mais a gente conseguir, juntos, formar uma equipe, de fato, já pensando na Superliga, que é o nosso objetivo”, falou Bruno Bello, líbero do Norde Vôlei.

Elenco

O Norde Vôlei viajou com os seguintes jogadores para a Copa Goiás:

Levantadores: Rodrigo Ribeiro, Gabriel Galo

Ponteiros: Ygor Ceará, Gui Souza, Thiago Salles e Rafael Barrios

Centrais: Matheus Paulo, Pablo Bertolo, Guilherme Rech e Renan Fornazari

Opostos: Caio da Silva e Breno Silva

Líberos: Bruno Bello e Henrique Melo