No primeiro clássico da história, Vila Real e Guarany de Sobral empatam na Série C do Cearense

Vila Real e Guarany de Sobral empataram por 1 a 1 na tarde do último sábado (5), no Estádio do Junco, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Cearense. Aldair fez no primeiro tempo para o Bugre e Ailton deixou tudo igual para o Vaqueiro.



O confronto marcou o primeiro clássico da cidade de Sobral entre Vila Real, clube recém criado, e o Guarany de Sobral, time tradicional do futebol cearense. O jogo histórico contou com a presença de 2.768.



Com o resultado, o Guarany segue na liderança da competição com quatro pontos conquistados, enquanto o Vila Real soma o seu primeiro ponto e ocupa a terceira colocação.