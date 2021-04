No aniversário de Fortaleza, personalidades do esporte elegem seus bairros do coração

Fortaleza é refúgio. A capital da Terra da Luz é, acima de tudo, morada. Da força presente no nome, se forja no povo e o abraça, do mar ao sertão. Berço que lança estrelas ao mundo, mas essas nunca largam as raízes. Assim, o esporte é um dos expoentes de memórias. O Diário do Nordeste buscou personalidades esportivas para relembrar a identificação com os bairros da cidade, que completa 295 anos neste 13 de abril.

Tita Tavares | Serviluz

Legenda: Tita Tavares mora na casa que construiu há 30 anos com os primeiros patrocínios no surfe Foto: Natinho Rodrigues

Lenda do surf brasileiro, foi tetracampeã nacional e chegou a ocupar a 4ª posição no ranking das melhores do mundo. Também foi bicampeã do WQS (divisão que dá acesso à elite do surf mundial). Com origem humilde, mantém a praia do Titanzinho, no bairro Serviluz, como casa.

Legenda: A praia do Titanzinho revelou inúmeros atletas para o surfe nacional Foto: Lucas de Menezes / SVM

“Eu me identifico muito com o Titanzinho. É onde nasci e me criei, aqui nesta praia de tanto talento, de tantas conquistas, só traz memórias boas na minha vida. Comecei a surfar com cinco anos, aos 21 estava no circuito mundial. Aqui foi onde tudo começou, a minha carreira, os momentos bons e ruins. Hoje em dia, com tudo isso, permaneço no Titanzinho e sempre estou surfando com a galera”.

Jardel | Montese

Legenda: O ex-atacante Jardel foi revelado peo Ferroviário e teve destaque na Europa Foto: divulgação

Artilheiro e ídolo de Grêmio e Porto-POR, o ex-jogador ganhou diversos prêmios individuais ao longo da carreira, como a Chuteira de Ouro da UEFA, em 1999 e 2002. Com passagem pela Seleção Brasileira e revelado pelo Ferroviário, tem na origem as partidas de futebol no bairro Montese.

Legenda: O bairro Montese tem forte potencial econômico em Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

“O bairro (da memória) é o do Montese, que é ‘grudado’ do Vila União, também muito especial. Eu jogava no campo do Metalurgica e do Mitotonio todas as tardes. É um bairro muito especial para mim, ali próximo ao aeroporto antigo. Essas raízes a gente não pode esquecer”.

Robinson de Castro | Bairro de Fátima e Porangabuçu

Legenda: Robinson de Castro, presidente do Ceará, tem gestão financeira equilibrada no clube Foto: Thiago Gadelha / SVM

Um dos presidentes mais vitoriosos da história do Ceará, Robinson de Castro assumiu a presidência do clube em 2015 e participou de títulos estaduais e regionais, além de acessos à 1ª divisão nacional e à Sul-Americana. O gestor cresceu no Bairro de Fátima e acumula uma longa passagem por Porangabuçu.

Legenda: A sede do Ceará Sporting Club é localizada no bairro de Porangabuçu Foto: divulgação / Ceará

“Nasci e morei no Bairro de Fátima em parte da minha infância. Tenho ainda lembranças da casa, do quintal, do quarto, da TV preto e branco, da cadela de raça doberman “Bita”, da minha babá “Biluca”. Vou muito à Igreja de Fátima, pois sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. O outro é Porangabuçu, onde passo hoje 80% do meu dia. Lá fica minha segunda casa, o Ceará, onde despejo minhas energias e, ao mesmo tempo, recarrego minha bateria".

Viviane Sucuri | Boa Vista

Legenda: Lutadora é natural de Tauá, na Região dos Inhamuns, e mudou rotina e local de treinos para se firmar nas artes marciais Foto: JL Rosa / SVM

Com o nome gravado na história do MMA cearense, a lutadora tem no currículo vitórias contra Duda Yankovich, Poliana Botelho e Valerie Letourneau. Após passagem pelo Ultimate Fight Night (UFC), segue morando no bairro Boa Vista, onde atravessou a infância.

Legenda: A Arena Castelão é o principal palco esportivo do futebol cearense Foto: divulgação

“Desde pequena eu moro aqui. É um bairro tranquilo, menos quando tem jogo (de futebol). Moro bem ao lado da Arena Castelão e adoro viver aqui”.

Marcelo Paz | Pici e Meireles

Legenda: O presidente Marcelo participou de títulos importantes pelo Fortaleza Foto: arquivo / SVM

Atual presidente do Fortaleza, esteve a frente do clube em um dos momentos mais vitoriosos do enredo centenário com conquistas estaduais, regionais, além do título da Série B e o acesso à Série A. Gestor, tem como bairros marcantes o Pici e o Meireles.

Legenda: O bairro Meireles tem um dos maiores IDHs de Fortaleza Foto: Carlos Marlon / SVM

“O Meireles é um bairro que tenho muito carinho. É onde moro, trabalhei por muito tempo e estou completamente acostumado. Gosto da praia, é uma região de muitos serviços, então tenho um carinho. E o Pici também. É um bairro que há seis anos eu frequento diariamente e, em função do Fortaleza, passa a ter uma feição. As pessoas de outros estados perguntam o que é Pici, e a gente conta a história, que era um posto de comando na 2ª Guerra Mundial. São dois bairros que tenho carinho, afeto e história para contar e lembrar”.

Hedla Lopes | Aldeota e Cidade dos Funcionários

Legenda: Hedla Lopes é um dos maiores nomes do triathlon brasileiro Foto: Raquel Cunha/TV Globo

Referência no triathlon cearense e nacional, a ex-atleta já participou 22 vezes do Ironman, o maior circuito de triatlo do mundo. Com 62 anos, tem na carreira dois bairros principais em Fortaleza: a Aldeota e a Cidade dos Funcionários.

Legenda: A Praça Portugal, no bairro da Aldeota, tem como ponto alto a arquitetura Foto: José Leomar / SVM

“Tenho dois bairros no meu coração. O primeiro era Aldeota, e hoje é Meireles. Eu morava na Osvaldo Cruz e tinha minhas amigas. A gente saia a pé, ia na Beira-Mar, na Volta da Jurema, não tinha nada de perigo, andava brincando, se divertia, tinha pontos de encontro até a missa na Paróquia da Paz no fim de semana, era um grupo grande de amigas. Terminei o meu colegial, entrei na faculdade e comecei a realizar os meus sonhos. Fiz minha primeira academia na Aldeota e depois fui concretizar na Cidade dos Funcionários, onde estou passando grande parte da vida realizando o meu lado profissional, de ter uma academia com atletas competindo”.

Raffael | Bairro de Fátima

Legenda: Aos 35 anos, o Raffael é ídolo no Borussia Mönchengladbach, onde marcou mais de 70 gols Foto: AFP

Ídolo no futebol alemão, o cearense é um dos maiores artilheiros do Borussia Mönchengladbach-ALE. Filho do ex-lateral Caetano, que tem passagens por Ceará e Fortaleza, e irmão do ex-meia Rony, o jogador mora no exterior, mas tem um apreço pelo Bairro de Fátima.

Legenda: A Igreja de Fátima é um dos centros religiosos de Fortaleza Foto: arquivo / DN

"Eu cresci no Bairro de Fátima, na comunidade Alto da Paz. Me identifico muito com essa comunidade porque, até hoje, quando estou em Fortaleza, eu procuro ir lá".