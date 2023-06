Nino Paraíba assina documento desistindo de valor de rescisão com Ceará após esquema de manipulação

Nino Paraíba assinou documento para oficializar a desistência do valor referente a rescisão de contrato com o Ceará. O jogador foi citado no esquema de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro de 2022, investigado pelo Ministério Público (MP-GO) na Operação Penalidade Máxima II. Na época, o atleta defendeu o Alvinegro.

A decisão do atleta foi uma forma de se desculpar com o Alvinegro pelo envolvimento no esquema. O acerto ocorreu ainda em maio e o valor ao qual Nino abriu mão não foi divulgado. No entanto, o clube está resguardado juridicamente contra possíveis demandas trabalhistas. A reportagem tentou contato com o staff do jogador, que não respondeu até a publicação desta matéria.

Presidente do Ceará, João Paulo Silva revelou que o ex-atleta do Vovô chegou a telefonar diretamente para ele e pedir desculpa pelo ocorrido. O clube chegou a solicitar acesso aos documentos da Operação do MP-GO.

"O Nino Paraíba me ligou duas semanas atrás para se desculpar por ter participado desse episódio dos cartões no ano passado. Falei que não seria eu que ia julgar ele, mas fiquei decepcionado porque era um jogador que tinha confiança", disse o dirigente ao ge.

Após o rebaixamento do Ceará para a Série B, Nino teve o contrato rescindido ainda no fim de 2022. Em seguida, ele acertou com o América-MG. Após ser citado em conversas com aliciadores, o lateral foi afastado das atividades do Coelho. Há um mês, no dia 15 de maio, o clube anunciou a rescisão contratual, a pedido do próprio jogador.

OPERAÇÃO PENALIDADE MÁXIMA

Nino fez acordo com o MP para ser testemunha da Operação Penalidade Máxima II. Além disso, o lateral de 37 anos vai pagar um valor que será destinado ao Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do Município de Goiânia.

No depoimento, ele admitiu ter recebido valores em dinheiro para receber cartões amarelos em três partidas: Flamengo x Ceará, Ceará x São Paulo e Ceará x Cuiabá, todos pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do O Globo. O inquérito corre em segredo de justiça.

A Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo MP-GO, investiga a manipulação de resultados de jogos de futebol nas Séries A e B de 2022, além de alguns campeonatos estaduais. Em 2022, o lateral atuou em 55 partidas pelo Ceará, marcou dois gols e deu quatro assistências.