Ceará faz solicitação para acessar os documentos da Operação Penalidade Máxima

Por meio de seu setor jurídico, o Ceará enviou um pedido ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que os advogados do clube tenham acesso aos detalhes das investigações da Operação Penalidade Máxima, que investiga esquema de manipulação de resultados de jogos.

A solicitação foi feita em decorrência de uma alta chance do Alvinegro ter sido vítima de parte dos investigados na operação. O departamento jurídico do Vovô ainda entende que pode contribuir com o MP-GO, auxiliando a esclarecer quaisquer dúvidas do procedimento investigatório criminal.

Ex-atletas alvinegros foram citados entre os jogadores suspeitos

O lateral-direito Nino Paraíba e o volante Richard Coelho, que defenderam o Ceará na temporada 2022, foram citados entre os jogadores suspeitos de envolvimento no esquema de manipulação de resultados da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.

A informação foi divulgada na última terça-feira (9) pela rádio Itatiaia, que informou ter tido acesso às conversas do processo e localizado o nome dos dois jogadores ex-Ceará, além do de Dadá Belmonte, jogador do América-MG. Richard Coelho deixou o Ceará e acertou com o Cruzeiro, enquanto Nino Paraíba atualmente veste a camisa do América-MG.

Mesmo ainda não tendo sido denunciados e não sendo alvos de ações formais, os dois atletas já foram afastados de suas atividades nos respectivos clubes e aguardam os desdobramentos da investigação.