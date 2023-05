Em depoimento, Nino Paraíba admite ter ganho dinheiro para receber cartão em 3 jogos do Ceará

O ex-jogador do Ceará, Nino Paraíba, admitiu em depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), que ganhou dinheiro para receber cartão amarelo em 3 jogos do Ceará na Série A em 2022. O jogador, que fez acordo com o MP-GO para virar testemunha da Operação Penalidade Máxima II

Além do jogo entre Cuiabá x Ceará, já incluido no objetivo de denúncia nas duas primeiras fases da Operação, Nino citou mais dois jogos: Flamengo e Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão, Ceará x São Paulo. As informações são do Jornal OGlobo.

Os depoimentos comprovaram que houve manipulação em cinco jogos que não foram objetos de denúncia nas duas primeiras fases da Operação. Nino Paraíba admitiu ter recebido quantias em dinheiro para receber cartões amarelos em três jogos que apareceram em conversas, mas não haviam sido confirmados pelo MP-GO até então: Flamengo e Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão, Ceará x São Paulo, na rodada seguinte.

Valor Recebido

Nino fez acordo com o MP-GO para virar testemunha da Operação Penalidade Máxima II. Este acordo também prevê o pagamento de uma prestação pecuniária que será destinada ao Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do Município de Goiânia, no valor do dinheiro recebido pelos jogadores para cometerem as infrações. Assim, a quantia foi fixada em R$ 160 mil para Nino Paraíba.