Neymar sofre lesão feia e deixa campo chorando em vitória do PSG

O brasileiro Neymar não levou a melhor em disputa de bola no final da vitória do PSG, por 3 a 1, contra o Saint-Ettiene. O atacante torceu o pé ao dividir bola com um defensor da equipe francesa e deixou o gramado chorando.

Ainda não se sabe o gravidade do entorse que o atacante sofreu, mas o Paris Saint-Germain divulgou mensagem nas redes sociais desejando força para o jogador.

Neymar convive com lesões frequentes desde que chegou ao PSG. Em mais de 100 jogos possíveis que o jogador poderia estar em campo desde que foi contratado pela equipe francesa, em 2017, ele atuou em pouco mais de 60.

O jogo

O Paris Saint-Germain entrou em campo neste domingo (28) contra o Saint-Ettiene, em duelo pela 15ª rodada do Campeonato Francês. A partida aconteceu no Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Ettiene, e terminou com vitória do time parisiense por 3 a 1, de virada.

O time de casa começou na frente com gol de Bouanga, aos 23 minutos do primeiro tempo. O empate do Paris veio no final da priemeira etapa. O brasileiro Marquinhos deixou tudo igual. No segundo tempo, Di María virou. Novamente, Marquinhos, já nos acréscimos, ampliou fechando o placar: 3 a 1.

Com o resultado, o PSG ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Francês, chegando aos 40 pontos.

