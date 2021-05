Neymar e Cristiano Ronaldo juntos? Astro brasileiro revela desejo de jogar com atacante português

Aos 29 anos, o atacante brasileiro Neymar teve oportunidade de atuar ao lado de grandes nomes do futebol mundial. Revelado pelo Santos e com passagens importantes por Barcelona e PSG, o astro revelou o sonho de atuar com mais um nome da modalidade: o português Cristiano Ronaldo.

Neymar Atacante do PSG em entrevista à revista GQ “Quero jogar com Cristiano Ronaldo. Já joguei com excelentes jogadores como, por exemplo, Lionel Messi e Kylian Mbappe, mas ainda não tive a oportunidade de jogar com Ronaldo”.

Na última semana, o atleta renovou vínculo com o francês PSG até 2025. O clube francês busca o primeiro título da Liga dos Campeões da Europa e tem o nome do atacante argentino Lionel Messi, ex-parceiro de Neymar, como um dos cotados para ser contratado em transferência milionária.

Legenda: Neymar e Messi atuaram juntos no Barcelona e conseguiram o título da Liga dos Campeões 2014/2015 Foto: AFP

Uma investida em Cristiano Ronaldo, no entanto, também envolveria cifras altas. Enquanto Messi foi eleito seis vezes o melhor do mundo e tem vínculo próximo do fim no Barcelona, na Espanha, CR7 ganhou a premiação em cinco oportunidades. O contrato na Juventus, da Itália, termina em junho de 2022.

A dupla detém a maior hegemonia de prêmios individuais da história recente da modalidade, mas a idade avançada anuncia os capítulos finais da carreira. Em busca do título inédito da Copa do Mundo na carreira, Messi registra 33 anos, e Cristiano Ronaldo tem 36.