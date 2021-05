Neymar renova com o Paris Saint-Germain até 2025

O jogador Neymar renovou neste sábado (8) por três temporadas, até 2025, seu contrato com o Paris Saint-Germain, onde chegou em 2017 na contratação mais cara da história do futebol, equivalente a 270 milhões de dólares.

O atacante desembarcou na capital francesa em 2017 vindo do Barcelona e, desde então, sua possível transferência ganhou as manchetes, especialmente seu eventual retorno ao Barça.

Até o último momento, os torcedores do PSG temiam que o jogador driblasse seus planos, mas finalmente sua renovação foi confirmada, quatro dias após a amarga eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

"O centro de gravidade do nosso ambicioso projeto de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores", declarou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, em comunicado publicado neste sábado.

A permanência do jogador de 29 anos permite ao PSG continuar a sonhar com a sua primeira Liga dos Campeões, após a final perdida em 2020 para o Bayern de Munique.

"Ele é o porta-estandarte do projeto, é um líder natural", comentou seu colega Ander Herrera a uma rádio espanhola em fevereiro.

'Cresci como pessoa e também como jogador'

Ao site oficial do Paris Saint-Germain, Neymar comemou a extensão do contrato e disse que espera "ganhar mais troféus" em Paris.

"É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain. Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, com este grande treinador e fazer parte da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador", celebrou.