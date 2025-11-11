Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar conversa com Vojvoda e reconhece excesso após polêmica no Santos

Jogador deixou o campo irritado durante duelo contra o Flamengo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Neymar e Vojvoda, jogador e técnico do Santos.
Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC

Neymar telefonou para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Na conversa, o atacante reconheceu ter exagerado no comportamento ao deixar o campo durante a derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo. A cena ocorreu no último domingo, no Maracanã, em jogo do Campeonato Brasileiro. 

O jogador se irritou ao ser substituído na partida. O comportamento incomodou tanto companheiros do time como dirigentes do Peixe. A informação é do ge.

Na conversa com o treinador argentino, o camisa 10 afirmou estar nervoso com a atuação do árbitro da partida. O jogador considerou ruim o desempenho de Sávio Pereira Sampaio. 

Apesar do comportamento, Neymar não pediu desculpa, mas se colocou à disposição para ajudar da melhor maneira. O atacante também ressaltou gostar do trabalho de Vojvoda e que viu o time melhorar com a chegada dele. Dessa forma, o clube trata o tema como resolvido.

Assuntos Relacionados
atleta e jogador

Jogada

Neymar conversa com Vojvoda e reconhece excesso após polêmica no Santos

Jogador deixou o campo irritado durante duelo contra o Flamengo

Redação Há 19 minutos
jogador

Jogada

Fortaleza planeja compra de Pierre, meia emprestado pelo Tombense

Jogador de 23 anos tem se destacado no Tricolor

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Ceará divulga parcial com 20 mil torcedores garantidos contra o Internacional

O jogo acontece na quinta-feira (20), às 21h30 no Castelão

Vladimir Marques Há 2 horas
imagem mostra jogadoras

Jogada

Com elenco renovado, Ceará se prepara para estreia na Superliga B de vôlei feminino

Equipe estreia na competição no dia 5 de dezembro, contra o Recife Vôlei

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Defesa de Robinho recorre ao STF e questiona classificação de crime como hediondo

Ex-jogador foi condenado há nove anos de prisão por estupro

Redação 11 de Novembro de 2025

Jogada

Atlético-MG tem 7 desfalques e dois retornos contra o Fortaleza: Veja provável escalação

Galo recebe o Fortaleza na Arena MRV em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A

Vladimir Marques 11 de Novembro de 2025