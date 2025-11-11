Neymar conversa com Vojvoda e reconhece excesso após polêmica no Santos

Neymar telefonou para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Na conversa, o atacante reconheceu ter exagerado no comportamento ao deixar o campo durante a derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo. A cena ocorreu no último domingo, no Maracanã, em jogo do Campeonato Brasileiro.

O jogador se irritou ao ser substituído na partida. O comportamento incomodou tanto companheiros do time como dirigentes do Peixe. A informação é do ge.

Na conversa com o treinador argentino, o camisa 10 afirmou estar nervoso com a atuação do árbitro da partida. O jogador considerou ruim o desempenho de Sávio Pereira Sampaio.

Apesar do comportamento, Neymar não pediu desculpa, mas se colocou à disposição para ajudar da melhor maneira. O atacante também ressaltou gostar do trabalho de Vojvoda e que viu o time melhorar com a chegada dele. Dessa forma, o clube trata o tema como resolvido.