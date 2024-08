Náutico x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (17), às 17 horas, contra o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), em jogo pela 17ª rodada da Série C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN e Nosso Futebol.

PALPITE PARA O JOGO

Ferrão ameaçado

A equipe coral vem de sequência ruim na Série C e no afundada Z4, por ser rebaixada ao fim da rodada. Se empatar o Ferrão estará matematicamente rebaixado para a Série D e só uma vitória mantém o time vivo para a última rodada, quando recebe o Tombense.

Com 14 pontos e na 19ª colocação, o time está 4 de sair da zona. Para o duelo diante do Náutico, três atletas desfalcarão a equipe: os zagueiros Bruno Reis e Naldo, que cumprem suspensão automática, e o volante Robson Lopes, com desconforto no músculo posterior da coxa, será outra baixa para a partida.

O Náutico ainda tem chances de classificação para a 2ª Fase e pode entrar no G8 se vencer.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Náutico:

Renan Bragança; Arnaldo, Islan, Perema e Kaike; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Felipe Ferreira e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Bruno Pivetti

Ferroviário:

Douglas Dias; Israel, Léo Gobo, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Vinícius Paulista e Nicholas; Gabryel Martins, Marcelinho e Ciel. Técnico: Ranielle Ribeiro

NAUTICO X FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA



Competição: Série C (17ª rodada)

Data e Hora: 17/08/2024 e 17h

Árbitro: Antonio Dib Moraes De Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva (PI) e Janystony Rabelo De Melo (PI)

Estádio: Aflitos, em Recife (PE)