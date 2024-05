Narrador Silvio Luiz é colocado em coma induzido após sofrer derrame durante transmissão ao vivo

Silvio Luiz, narrador esportivo, está em coma induzido e intubado. O profissional sofreu um derrame enquanto trabalhava numa transmissão ao vivo, na Record. O locutor de 89 anos está internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta-feira. As informações são do O Globo.

O profissional teve um derrame durante a transmissão do jogo entre Palmeiras e Santos, pela Record, ainda em abril. Com problemas nos rins, Silvio precisou ser sedado e intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O quadro do locutor piorou na semana passada, durante a transmissão do clássico paulista. Foi rapidamente atendido e internado pela segunda vez. O quadro piorou e ele foi levado para a UTI.

Por causa da idade avançada, o profissional não pode fazer hemodiálise. Em comunicado publicado nesta terça-feira (14), o hospital informou que o narrador segue na UTI, sem previsão de alta.