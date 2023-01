Mundial de Clubes será transmitido pela Rede Globo; veja times e transmissões

A edição de 2022 do Mundial de Clubes será transmitida pela Rede Globo. A emissora fechou um acordo para a transmissão do torneio, que terá início no dia 1º de fevereiro de 2023 e será disputado no Marrocos. A Globo anunciou que a cobertura será feita através dos canais TV Globo e SporTV, além do site GE e da plataforma de streaming GloboPlay.

DINÂMICA DAS TRANSMISSÕES

A emissora também detalhou como será feita a cobertura da competição. A TV Globo transmitirá todas as partidas do Flamengo e a final. O SporTV transmitirá todos os jogos do torneio. Assim como no caso da TV Globo, o GE transmitirá todos os jogos do Flamengo na competição e a grande final do Mundial.

PARTICIPANTES DO MUNDIAL

Sete equipes lutam pelo título da edição de 2022 do Mundial de Clubes: Al Ahly, do Egito, Auckland City, da Nova Zelândia, Seattle Sounders, dos Estados Unidos, Wydad Casablanca, do Marrocos, Al Hilal, da Arábia Saudita, Flamengo, do Brasil, e Real Madrid, da Espanha. Flamengo e Real Madrid entram na competição já nas semifinais.

O primeiro jogo do Flamengo na competição está marcado para o dia 7 de fevereiro. A equipe carioca, que está na competição após ter conquistado o título da Copa Libertadores de 2022, terá pela frente o vencedor do duelo entre Al Hilal e Wydad Casablanca. O duelo entre sauditas e marroquinos, nas quartas de final, acontece no dia 4 de fevereiro.

A primeira partida do Real Madrid está marcada para o dia 8 de fevereiro. A equipe espanhola, que garantiu vaga na competição após ser campeã da Liga dos Campeões, terá pela frente o Seattle Sounders, o Al Ahly ou o Auckland City. Egípcios e neozelandeses se enfrentam na primeira fase. O vencedor encara o Seattle Sounders nas quartas de final.