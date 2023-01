Flamengo e Real Madrid conhecem possíveis adversários no Mundial de Clubes; veja

Na manhã desta sexta-feira, (13), a Fifa realizou o sorteio e definiu os chaveamentos do Mundial de Clubes de 2023, disputado de 1º a 11 de fevereiro em Marrocos. Com a participação de Flamengo e Real Madrid nas semifinais, os clubes podem se enfrentar na decisão do torneio.

Em sua primeira partida o Flamengo pode enfrentar a equipe do Wydad Casablanca (Marrocos) ou Al Hilal (Arábia Saudita) no dia 7, enquanto que o Real Madrid protagoniza o duelo contra o vencedor da segunda partida, podendo ser ele o Seattle Sounders (Estados Unidos) ou o vencedor do primeiro confronto.

A edição de 2023 vai contar com sete equipes, sendo elas Flamengo, Real Madrid, Al Ahly, Auckland City, Al Hilal, Seattle Sounders e Wydad Casablanca.