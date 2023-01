Fluminense desiste da contratação de Vina, segundo jornal O Globo

O meia Vina, do Ceará, está fora dos planos do Fluminense para 2023. O Tricolor Carioca chegou a estudar a contratação do jogador, mas o clube decidiu nesta quinta-feira (12), não fazer uma proposta oficial para contratá-lo. A informação é do jornalista Marcello Neves, do jornal OGlobo. Segundo ele, prevaleceu a posição da comissão técnica, que não se empolgou com o nome do meio-campista de 31 anos.

O meia do Alvinegro entrou no radar do Fluminense após saída de Nathan do clube carioca, que preferiu retornar ao Atlético/MG. Mas após avaliar a contratação, a diretoria tricolor desistiu.

Polêmica

No último dia 9, Vina concedeu uma entrevista ao portal NetFlu e comentou sua situação no Ceará e uma provável proposta do Fluminense.

Vina Meio-campista do Ceará "Vi que alguns torcedores colocaram meu nome (desejando um retorno meu). Todo mundo sabe o meu carinho pelo clube no ano de 2015. Nada mudou. Nos jogos contra vi o carinho da galera que trabalha no clube da minha época. Quase todos, para não falar todos, me pedem para voltar. Minha situação no Ceará não está resolvida. E óbvio que vindo algo do Fluminense poderia analisar juntamente com meus empresários e o Ceará. Eu estou aqui, trabalhando. Meu número é o mesmo e eles devem saber", disse."

Outras sondagens

Além do Fluminense, o nome de Vina foi sondado em outros clubes da Série A: Vasco e Grêmio, mas não foram feitas propostas oficiais.

Treina no Ceará

Com contrato até 2024 com o Vovô, Vina se reapresentou normalmente ao Ceará no dia 16 de dezembro, iniciando a Pré-Temporada. No último sábado, ele participou de jogo-treino e marcou um dos gols da vitória do Alvinegro de Porangabuçu contra o Atlético Cearense por 4 a 1. Assim, com a negociação frustrada com o Flu, Vina deve estrear na temporada pelo Ceará, no domingo, contra o Guarani de Juazeiro, às 17 horas pelo Campeonato Cearense.

