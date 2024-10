Mr. Olympia 2024: Brasileiro Ramon Dino decepciona e fica fora do top 3 nas prévias dos jurados

Na tarde deste sábado (12), foram realizadas as prévias da categoria Classic Physique no Mr. Olympia e o brasileiro Ramon Dino ficou fora do top 3 dos jurados.

O fisiculturista brasileiro, cotado para superar o canadense e pentacampeão Chris Bumstead "CBum", teve apresentação abaixo da esperada.

Além de não mostrar o físico esperado, com menos volume e definição, Dino suou muito durante a apresentação, o que indica que o corpo estava com mais líquido retido do que o ideal para as poses.

Com a transpiração, a tinta que os atletas passam no corpo para realçar os músculos começou a escorrer.

CBum, o principal candidato ao título e os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski foram os escolhidos para a primeira chamada e devem formar o top 3.

No segundo pelotão, estão Dino, Vissers, Breon Ansley, Josema Beast e Michael Daboul.

As finais serão realizadas ainda neste sábado (12), a partir das 23h (no horário de Brasília)e o campeão deve ser conhecido na madrugada de domingo (13).