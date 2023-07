Morre Palhinha, jogador do Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians, aos 73 anos

Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, faleceu na manhã desta segunda-feira (17), aos 73 anos. Ídolo de Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians, o ex-jogador estava internado em um hospital de Belo Horizonte por causa de uma infecção. A informação é da Rádio Itatiaia.

Em 1969, Palhinha iniciou a carreira no Cruzeiro. No entanto, só se tornou titular em 1972, com a saída de Tostão para o Vasco. Pela Raposa, viveu o melhor momento na Libertadores de 1976, quando marcou 13 gols, foi artilheiro da competição e contribuiu para o título sul-americano do clube mineiro.

Após quase dez anos defendendo a Raposa, o ex-atacante foi para o Corinthians. Ao todo, fez 148 jogos pelo time paulista, marcou 44 gols e foi um dos destaques na conquista do Paulista de 1977.

Em 1980, Palhinha retornou ao futebol mineiro para defender o Atlético. Ao lado de Reinaldo, Éder e Pedrinho formou o quarteto ofensivo na campanha que levou o Galo ao vice-campeonato brasileiro de 1980. Ele também passou por Santos, Vasco e América-MG.

Entre 1973 e 1979, Palhinha também atuou pela Seleção Brasileira. Marcou seis gols, mas não conquistou nenhum título.