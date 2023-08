Morre pai de Olga Carmona, jogadora da Espanha que fez o gol que ganhou a Copa

A Federação Espanhola de Futebol, no domingo (20), se solidarizou com Olga Carmona, autora do gol que deu o título da Copa do Mundo feminina ao país, que perdeu o pai um dia antes da decisão.

"Enviamos nossos mais sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor

Nós te amamos, Olga, você é história do futebol espanhol", escreveu a instituição nas redes sociais.

Durante o único gol marcado na final da Copa do Mundo, Olga chegou a levantar a camisa da seleção espanhola para mostrar outra que homenageava a mãe de uma amiga sua, que faleceu há pouco tempo.

O Real Madrid, clube que Olga defende, também se pronunciou nas redes sociais.