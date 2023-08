Espanha vence Inglaterra e conquista título inédito na Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina chegou ao fim, na manhã deste domingo (20). A Espanha — dona do melhor ataque da competição (18 gols) — venceu a partida contra a Inglaterra por 1 a 0. O palco da final foi o Estádio Olímpico de Sydney.

O único gol da partida foi feito aos 28 minutos do primeiro tempo. O lance foi feito de pela jogadora Olga Carmona.

O início de jogo até foi equilibrado, com as seleções alternando os ataques. As inglesas, inclusive, criaram a primeira chance ao gol do jogo, com um chute no travessão.

Mesmo assim, quem teve melhores oportunidades foi a Espanha. Aos quatro minutos, Caldentey arriscou, mas parou em mais uma grande defesa de Mary Earps.

Depois, aos 15, foi a vez de Aitana Bonmatí arriscar da meia-direita e mandar por cima da trave inglesa.

Antes do fim primeiro tempo, a Espanha ainda teve a chance de ampliar, aos 46. Em finalização de Paralluelo, a bola encontrou a trave inglesa e saiu pela linha de fundo.

Uso de Var

Aos 20 minutos do segundo tempo, ocorreu o lance mais polêmico do jogo. Na área inglesa, a bola bateu na mão de Walsh e a árbitra Tori Penso teve de recorrer ao VAR para assinalar a penalidade.

Jenni Hermoso cobrou, mas não venceu a melhor goleira do mundo. Mary Earps caiu para o lado esquerdo e fez firme defesa, para impedir uma vantagem maior da Espanha.

Devido à longa checagem do VAR e aos atendimentos médicos, a arbitragem deu um total de 13 minutos de acréscimo.

Minutos finais

Na reta final, a melhor do mundo ainda entrou em campo. Alexia Putellas substituiu Caldentey aos 44 do segundo tempo.