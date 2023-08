Diniz cortou Paquetá da lista de convocados da seleção após investigação por violações em apostas

Fernando Diniz tirou Lucas Paquetá de última hora da lista de convocados da seleção brasileira. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da CBF, ele foi perguntado sobre a ausência do jogador do West Ham para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico explicou que decidiu preservar o atleta após saber que ele é investigado por violações de apostas esportivas na Inglaterra.

"O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele", disse o novo técnico do Brasil.

Paquetá foi titular na última Copa do Mundo. Aos 25 anos, o jogador tem 42 anos jogos e nove gols marcados pela seleção. Fora dos primeiros dois jogos das Eliminatórias, para o meio-campo, Diniz chamou André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Raphael Veiga.

"Essa questão do Paquetá, fui muito claro na minha resposta. É uma decisão minha. A CBF não tem interferência na decisão. Conversei com o presidente Edinaldo. Combinamos de não fazer nenhum julgamento. Estamos preservando o Paquetá para ele resolver com a maior tranquilidade possível. Não falo mais sobre o assunto", disse o treinador.