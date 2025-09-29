Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Ele estava internado há cinco meses em hospital de São Paulo (SP)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:14)
Jogada
Legenda: Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos
Foto: Reprodução/ESPN

O jornalista esportivo e apresentador Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, morreu nesta segunda-feira (29) em São Paulo (SP), aos 63 anos. A morte foi confirmada pelo também jornalista Alex Tseng, companheiro de Amigão na ESPN.

De acordo o G1, Paulo estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava complicações de problemas na coluna. Ele havia sido submetido a diversas cirurgias na coluna vertebral nos últimos anos. Nesta segunda, teve falência múltipla de órgãos.

“Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade”, disse Alex Tseng em publicação em seu perfil nas redes sociais.

Paulo Soares, o "Amigão", fez história no jornalismo esportivo brasileiro ao apresentar durante muitos anos o programa Sportscenter, da ESPN Brasil, ao lado do também jornalista Antero Grego, que morreu em maio de 2024, aos 69 anos.

A dupla fez sucesso na cobertura jornalística esportiva brasileira, principalmente pela forma descontraída de apresentação do programa. Na internet, é possível encontrar inúmeros vídeos de crises de riso de Amigão e Antero durante as gravações do programa.

Assuntos Relacionados
Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Jogada

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Ele estava internado há cinco meses em hospital de São Paulo (SP)

Daniel Farias Há 9 minutos
Lucas Mugni disputa bola com atleta do São Paulo

Jogada

São Paulo x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As equipes voltam a se enfrentar no Brasileirão depois de empate em 1 a 1, no primeiro turno

Samuel Conrado Há 21 minutos
técnico

Jogada

São Paulo tem desfalques e retornos para duelo com o Ceará no Brasileiro; confira

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira

Redação 28 de Setembro de 2025
Imagem do momento da briga generalizada.

Jogada

Filho de Popó se desculpa por briga generalizada: ‘entrei em legítima defesa’

Quem também se pronunciou foi Popó. O tetracampeão mundial de boxe lamentou o ocorrido

Redação 28 de Setembro de 2025
jogadores do Floresta e do São Bernardo

Jogada

Gol agachado de jogador do Floresta garante vitória na Série C; veja lance

Equipe enfrentou o São Bernardo no quadrangular do acesso

Crisneive Silveira 28 de Setembro de 2025
torcida do fortaleza

Jogada

Fortaleza faz promoção de ingressos para duelo contra o São Paulo; veja valores

Redação 28 de Setembro de 2025