Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

O jornalista esportivo e apresentador Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, morreu nesta segunda-feira (29) em São Paulo (SP), aos 63 anos. A morte foi confirmada pelo também jornalista Alex Tseng, companheiro de Amigão na ESPN.

De acordo o G1, Paulo estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava complicações de problemas na coluna. Ele havia sido submetido a diversas cirurgias na coluna vertebral nos últimos anos. Nesta segunda, teve falência múltipla de órgãos.

“Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade”, disse Alex Tseng em publicação em seu perfil nas redes sociais.

Paulo Soares, o "Amigão", fez história no jornalismo esportivo brasileiro ao apresentar durante muitos anos o programa Sportscenter, da ESPN Brasil, ao lado do também jornalista Antero Grego, que morreu em maio de 2024, aos 69 anos.

A dupla fez sucesso na cobertura jornalística esportiva brasileira, principalmente pela forma descontraída de apresentação do programa. Na internet, é possível encontrar inúmeros vídeos de crises de riso de Amigão e Antero durante as gravações do programa.