Morre o fisiculturista Cedric McMillan aos 44 anos

Ícone do fisiculturismo mundial, o militar norte-americano Cedric McMillan morreu aos 44 anos. A notícia foi publicada na tarde dessa terça-feira (12) pela página "bodybuildingandbs". Não há informações oficiais sobre a causa do óbito do atleta.

McMillan foi campeão do Arnold Classic Ohio, em 2017, cuja competição é organizada pelo ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger.

Além disso, o atleta também venceu oito shows profissionais, como Orlando Show of Champions e New York Pro Championships, e esteve dentro do top 5 no Mister Olympia.

O atleta deixou a esposa e quatro filhos.

