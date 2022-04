O que se sabe até agora sobre o ataque ao metrô de Nova York

Pelo menos 16 pessoas ficarem feridas, na manhã desta terça-feira (12), em um ataque a tiros no metrô de Nova York, nos Estados Unidos. Veja o que se sabe até agora sobre a ocorrência.

Onde aconteceu o ataque?

O incidente aconteceu em uma linha de metrô que atravessa o sul do Brooklyn em um bairro a cerca de 15 minutos de trem de Manhattan. Escolas locais, incluindo a Sunset Park High School, do outro lado da rua, foram fechadas.

Fotos e vídeos postadas por quem estava no metrô mostram poças de sangue e pessoas deitadas no chão de um vagão, bem como na plataforma da estação "36th Street", em meio a gritos.

Qual o horário do tiroteio?

Segundo um porta-voz da polícia de Nova York (NYPD), as autoridades atenderam a uma ligação para o 911 de uma pessoa baleada no metrô às 8h27 (horário local).

Quantas pessoas ficaram feridas e qual estado de saúde delas?

O Corpo de Bombeiros confirmou que 16 pessoas ficaram feridas no ataque, sendo dez delas atingidas por tiros. Segundo um porta-voz da Polícia, os investigadores acreditam que o atirador disparou de dentro de um vagão de um dos trens do metrô ao explodir uma bomba de fumaça.

Vídeos postados nas redes sociais mostram passageiros em pânico saindo do vagão para uma plataforma na rua 36 enquanto a fumaça subia pela estação.

A porta-voz do hospital NYU Langone, Lisa Greiner, afirmou que o centro médico está tratando oito pessoas e que os ferimentos foram gerados por disparos e inalação de fumaça. Todos estão em condição estável.

Momento após o ataque ao metrô de Nova York. Saiba mais: https://t.co/PdoS8YuPmC pic.twitter.com/E8E0VIXHje — Diário do Nordeste (@diarioonline) April 12, 2022

O que motivou o atentado?

A polícia informou na primeira entrevista coletiva sobre o caso que a ocorrência não está sendo investigada como um ataque terrorista, segundo informações do jornal O Globo. No entanto, as autoridades ainda não sabem o que teria motivado o ato de violência.

Quem é o autor do ataque e como estão as investigações?

Policiais encontraram dispositivos não detonados e estão procurando um homem com uma máscara de gás e um colete laranja de construção, suspeito de ser o autor do ataque. Ele ainda não foi identificado e segue foragido, segundo o presidente do distrito de Manhattan, Mark Levine.

A governadora democrata do estado de Nova York, Kathy Hochul, disse estar monitorando a situação e sendo mantida informada sobre as investigações. Hocul alertou a população da cidade norte-americana para uma "situação de atirador ativo", classificando o suspeito como "perigoso".

A Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden havia sido informado do incidente e que estava em comunicação com as autoridades nova-iorquinas.

O incidente aconteceu um dia após Biden anunciar novas medidas para o controle de armas, aumentando, especialmente, as restrições às chamadas "armas fantasma", que são difíceis de rastrear, pois podem ser montadas em casa.