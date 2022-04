Vídeos mostram passageiros feridos após ataque em metrô de NY

Vídeos gravados de dentro da estação de metrô do Brooklyn, em Nova York, onde o ataque desta terça-feira (12) deixou pelo menos 16 feridos, mostram pessoas sendo atendidas na plataforma e dentro dos vagões.

Um dos vídeos, publicado nas redes sociais, mostra passageiros correndo desesperados para fora dos vagões, que está cheio de fumaça.

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (12) durante um tiroteio na estação de metrô do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Saiba mais: https://t.co/oDSx3y3OMH pic.twitter.com/5NCQXBPxYC — Diário do Nordeste (@diarioonline) April 12, 2022

O chamado para o Corpo de Bombeiros foi de relatos de fumaça dentro da estação. Uma foto da cena mostrava pessoas atendendo passageiros ensanguentados deitados no chão.

Os policiais foram chamados à estação de metrô da Rua 36, onde as linhas D, N e R passam pelo bairro Sunset Park, por volta das 8h30 desta terça, horário de Nova York, disse uma porta-voz do Departamento de Polícia.

A polícia também encontrou dispositivos não detonados, acrescentou o porta-voz. Diversas viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros estão no local. A polícia procura um homem com uma máscara de gás e um colete laranja de construção, disseram as autoridades.