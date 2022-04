Governadora de Nova York alerta que atirador do ataque ao metrô está 'ativo' e é 'perigoso'

A comissária do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, informou, no início da tarde desta terça-feira (12), que os feridos em um ataque a estação de metrô no Brooklyn não correm risco de morte.

A governadora de NY, nos Estados Unidos, ainda alertou a população dizendo haver uma "atirador ativo" na cidade e o classificou como perigoso. O suspeito ainda não foi capturado.

Até o momento, 16 pessoas foram contabilizadas como feridas na ocasião, sendo 10 delas baleadas. As informações são do portal Uol.

"O trem naquela hora começou a se encher de fumaça. Ele [suspeito] então abriu fogo, atingindo várias pessoas no metrô e na plataforma", detalhou a representante da Polícia, em entrevista coletiva. A comissária ainda revelou que as vítimas são de diferentes grupos étnicos.

Sewell descreveu o atirador como um homem que vestia um colete verde com um moletom cinza com capuz. Segundo ela, o caso não está sendo investigado como um ato de terrorismo.

Durante a mesma coletiva, a comissária interina do Corpo de Bombeiros de Nova York informou que 10 das vítimas estão sofrendo com ferimentos causados por disparos de arma de fogo, enquanto cinco estão em condição crítica, mas estáveis.

Atirador perigoso e ativo em NY

A governadora de Nova York, Kathy Hocul, alertou a população da cidade norte-americana para uma "situação de atirador ativo", classificando o suspeito como "perigoso".

"A tranquilidade e a normalidade foram rompidas, brutalmente rompidas, por um indivíduo tão frio e depravado que não se importou com as pessoas que simplesmente seguiam suas vidas diárias. Esse indivíduo ainda está à solta. Essa pessoa é perigosa", disse ela. "Esta é uma situação de atirador ativo agora na cidade de Nova York.