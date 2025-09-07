Morre ex-presidente do Fortaleza, Osvaldo Azim

Faleceu, na manhã deste domingo (7), o comentarista esportivo e ex-presidente do Fortaleza, Osvaldo Azim. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele presidiu o clube na década de 1990.

No site oficial, o Tricolor lamentou o falecimento de Osvaldo e relembrou a contratação, pelo dirigente, do jogador Sandro Gaúcho, maior artilheiro de uma edição de Campeonato Cearense com 39 gols.

Osvaldo também foi conselheiro do Clube. "Sua história no Leão do Pici será sempre lembrada, e que as boas memórias tragam o conforto aos corações de toda a família tricolor", menciona a nota.

O registro diz ainda "manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de dor".

ATUAÇÃO NO JORNALISMO ESPORTIVO

Além da atuação como presidente e conselheiro do Fortaleza, Azim também teve passagem marcante pelo jornalismo esportivo cearense. Ele foi comentarista em rádios, participando de programas esportivos.

Entre suas passagens marcantes, Azim fez parte do quadro de comentaristas do programa Trem Bala, do Opovo, entre os anos de 2018 e 2021.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Osvaldo Azim, Presidente do Tricolor de Aço em 1997. Manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de dor.

Também radialista e comentarista esportivo, Azim foi conselheiro do Clube e responsável por contratar o maior artilheiro da história do Campeonato Cearense, Sandro Gaúcho, com 39 gols. Sua história no Leão do Pici será sempre lembrada, e que as boas memórias tragam o conforto aos corações de toda a família tricolor.