Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre ex-presidente do Fortaleza, Osvaldo Azim

O dirigente presidiu o Tricolor no final da década de 1990

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Jogada
Legenda: Osvaldo Azim presidiu o Fortaleza no final dos anos 1990
Foto: Reprodução TVC

Faleceu, na manhã deste domingo (7), o comentarista esportivo e ex-presidente do Fortaleza, Osvaldo Azim. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele presidiu o clube na década de 1990.

No site oficial, o Tricolor lamentou o falecimento de Osvaldo e relembrou a contratação, pelo dirigente, do jogador Sandro Gaúcho, maior artilheiro de uma edição de Campeonato Cearense com 39 gols.

Osvaldo também foi conselheiro do Clube. "Sua história no Leão do Pici será sempre lembrada, e que as boas memórias tragam o conforto aos corações de toda a família tricolor", menciona a nota.

O registro diz ainda "manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de dor".

ATUAÇÃO NO JORNALISMO ESPORTIVO

Além da atuação como presidente e conselheiro do Fortaleza, Azim também teve passagem marcante pelo jornalismo esportivo cearense. Ele foi comentarista em rádios, participando de programas esportivos.

Entre suas passagens marcantes, Azim fez parte do quadro de comentaristas do programa Trem Bala, do Opovo, entre os anos de 2018 e 2021.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube lamenta o falecimento de Osvaldo Azim, Presidente do Tricolor de Aço em 1997. Manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de dor.

Também radialista e comentarista esportivo, Azim foi conselheiro do Clube e responsável por contratar o maior artilheiro da história do Campeonato Cearense, Sandro Gaúcho, com 39 gols. Sua história no Leão do Pici será sempre lembrada, e que as boas memórias tragam o conforto aos corações de toda a família tricolor.

Assuntos Relacionados
Foto de Palermo durante treino no Fortaleza

Jogada

Fortaleza muda programação com Palermo e treina neste domingo no Pici

Inicialmente, o domingo seria de descanso para os jogadores do Leão

Daniel Farias Há 9 minutos
Imagem do elenco da seleção da Espanha

Jogada

Turquia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Floresta x Caxias-RS pela Série C: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Domingão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Alemanha

Jogada

Alemanha x Irlanda do Norte nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores da seleção da Alemanha comemorando gol em partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 7 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
imagem de um home de blusa vermelha em destaque

Jogada

Morre ex-presidente do Fortaleza, Osvaldo Azim

O dirigente presidiu o Tricolor no final da década de 1990

Redação Há 2 horas