Morre Dr. Eulino Oliveira, um dos presidentes mais importantes da história do Ceará Sporting Club

Morreu, aos 84 anos, o médico e ex-dirigente esportivo José Eulino de Oliveira. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (05).

Dr. Eulino Oliveira, como era conhecido, foi presidente do Ceará em 1978-1979 e 2000. A gestão do dirigente foi marcada pelo título de tetracampeão cearense em 1978. No tetra de 1999, Eulino era vice-presidente do clube.

Além da Diretoria Executiva, Eulino Oliveira também foi presidente do Conselho Deliberativo do Vovô durante os anos de 1988 a 1998.

O velório do médico acontece às 9hs deste sábado (5) na Funerária Paz Eterna (Av. Barão de Studart, 2780). Às 15hs, será realizada missa de corpo presente, com sepultamento marcado para as 17hs no Cemitério Parque da Paz (Av. Pres. Juscelino Kubitschek 4454).