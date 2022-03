Ceará x CSA: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Animado após a vaga para a 2ª Fase da Copa do Brasil ao vencer o São Raimundo por 3 a 0 fora de casa, o Ceará se volta para a Copa do Nordeste, em busca da outra classificação. O Alvinegro recebe o CSA, neste sábado (5), às 19h45 no Castelão, pela 7ª rodada.

Líder do Grupo B com 12 pontos, o Vozão garantirá vaga na 2ª Fase com uma vitória, já que hoje tem 4 pontos de vantagem para o 5º colocado, o Náutico, restando apenas duas rodadas.

Enquete



Onde Assistir



A partida será transmitida pela ESPN, Star +, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Reencontro



Além de garantir vaga, o Alvinegro ficaria em excelente situação para a última rodada no dia 19 para definir a 1ª colocação na chave. Hoje o principal perseguidor do Ceará é o CRB, que tem 11 pontos, mas um jogo a menos que o Vozão.

Uma grande exibição no reencontro com a torcida após a classificação na Copa do Brasil fará o Vozão virar a página definitivamente da eliminação no Estadual. Alem de fazer as "pazes" com a torcida - que já em Roraima aplaudiu o time e o técnico Tiago Nunes - daria moral ao clube se bater um CSA que vem se fortalecendo cada vez mais na região Nordeste. Não à toa luta tem feitos boas campanhas na Série B e é o vice-líder do Grupo A com 11 pontos, um a menos que o Fortaleza.

O zagueiro Luiz Otávio comentou a importância da torcida alvinegra no confronto com o CSA.

"Eu conheço muito bem a torcida do Ceará e, em vez de ter o estádio vazio no sábado, com certeza a torcida vai pensar em ver o estádio lotando e apoiar o clube, como sempre fez. Se trata de uma partida que a gente joga em casa, contra um adversário que vai ser muito difícil. Mas se a gente tem essa oportunidade, com certeza vamos tentar essa classificação logo. Mas envolve outros fatores, de estar concentrado, estar focado, procurando atacar e defender bem. Coisas que vão ajudar a ganhar a partida", disse ele.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes deve manter a base que venceu o São Raimundo-RR na última quarta-feira. Apenas Michel Macêdo deve ficar fora, por ter sido substituído por lesão muscular durante o jogo em Roraima. Assim, o substituto natural é Nino Paraíba, que o substituiu.



Além de Macêdo, outros jogadores importantes devem continuar fora, como Fernando Sobral e Iury Castilho, ambos com edema na coxa esquerda e Richard, com fratura na mandíbula.

Prováveis Escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Lucas Ribeiro; Mendoza, Richardson e Lima; Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes



CSA

Marcelo Carné; Cedric, Marcel, Werley e Ernandes; Luiz Henrique, Gabriel e Marco Túlio; Lucas Barcelos, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart

Ficha Técnica



Competição: Copa do Nordeste - 1ª Fase

Local: Castelão, em Fortaleza (CE).

Data/Hora: 05/03/2022 – 19h45

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior - RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima - RN e Luis Carlos de França Costa - RN