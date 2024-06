Moisés desfalca Fortaleza em jogo contra o Bahia pelo Brasileirão

Moisés vai desfalcar o Fortaleza no jogo de quinta-feira, contra o Bahia, pela Série A do Brasileiro. O jogador teve lesão no músculo posterior da coxa confirmado. Assim, o atleta deve ficar fora por algumas semanas.

O atacante sentiu a lesão na coxa nos primeiros minutos do duelo contra o CRB, pela Copa do Nordeste, no último domingo, e deixou o campo. O Tricolor conquistou o título da competição, com o camisa 21 como artilheiro marcando sete gols.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira (13), quando enfrenta o Bahia em jogo da Série A. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.