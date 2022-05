Moisés comenta lance de fair play e críticas nas redes sociais: “que possamos ser pessoas melhores”

O gesto de Moisés ecoou pelo Brasil e trouxe alento num tempo em que o futebol precisa respirar mais respeito e empatia. O jogador do Fortaleza interrompeu uma jogada de ataque ao notar que Nino, zagueiro do Fluminense, sentiu dor enquanto corria para marcá-lo. Pelo ato, o atacante tem recebido elogios e críticas. Ele decidiu parar o lance por achar ser a atitude mais correta.

“Resolvi parar, meu coração mandou. Para mim, foi o mais correto, por mais que o resultado não fosse favorável. Uma lesão na qual eu poderia ter aproveitado e continuado o lance, mas preferi parar. Muitos me criticaram, recebi muitas mensagens no Instagram de pessoas que, pra mim, não são torcedores. Muitos palavrões que prefiro não comentar, muitos xingamentos, mas também recebi muitas mensagens de apoio de outras pessoas, de muitos torcedores, seja do nosso clube ou de outras equipes”

O Fluminense publicou uma mensagem parabenizando o atleta pelo fair play. Moisés ainda ressalta que o episódio é uma oportunidade para reflexão.

“Agradeço pelo carinho de todos e que possamos ser pessoas melhores, que possamos tirar uma lição não só desse jogo, mas pra vida. Ser honesto, ter humildade e, principalmente, lealdade. Sigo de cabeça erguida e sabendo que temos um longo ano pela frente, que precisamos buscar a recuperação no campeonato o mais rápido possível”, avaliou o atleta.

O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0. O Tricolor do Pici volta a campo na quarta-feira (25) quando enfrenta o Colo-Colo em jogo decisivo da Libertadores. A partida será às 19 horas (de Brasília).

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte