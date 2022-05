Fluminense parabeniza Moisés, do Fortaleza, por gesto de fair play em jogo: "todo o nosso respeito"

No placar, o Fortaleza perdeu o jogo para o Fluminense. No fair play, o Tricolor venceu com categoria. O atacante Moisés, do Tricolor do Pici, parou a jogada no setor ofensivo ao notar que o zagueiro adversário sentiu dor enquanto corria para marcá-lo. O clube carioca publicou uma mensagem parabenizando o atleta do time cearense.

VEJA VÍDEO

“Todo o nosso respeito e admiração ao atleta Moises, do Fortaleza, pelo ato de fair play no lance em que o nosso zagueiro Nino acabou sendo substituído. O futebol pode e deve ser assim. Parabéns pela atitude”, publicou o clube.

O lance ocorreu aos dois minutos do segundo tempo. Após avançar em velocidade para marcar Moisés, Nino sentiu a perna. Em seguida, levantou a mão e pediu para ser substituído. O atleta do Fortaleza poderia ter continuado a jogada, mas ao ver a situação do colega, interrompeu a jogada.

Após ser atendido, o defensor voltou para cumprimentar o rival e deixou o campo. Samuel Xavier e outros jogadores aplaudiram a atitude. No Twitter, o Fluminense parabenizou o atleta do Fortaleza pelo ato.

O Leão volta a campo na quarta-feira (25) quando enfrenta o Colo-Colo em jogo decisivo da Libertadores. A partida será às 19 horas (de Brasília).